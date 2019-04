San Antonio gegen Denver in NBA-Play-offs wieder voran

Mit einem 118:108 gegen die Denver Nuggets sind Jakob Pöltl und die San Antonio Spurs am Donnerstag im "Best of seven" der ersten Play-off-Runde in der National Basketball Association wieder in Führung gegangen. Auf 2:1 stellten auch die Philadelphia 76ers und Titelverteidiger Golden State Warriors.