Netrebko sagt wegen Kehlkopfentzündung Konzerte in Berlin ab

Starsopranistin Anna Netrebko hat wegen einer Kehlkopfentzündung zwei Konzerte am Freitag und Samstag in Berlin abgesagt. Eigentlich sollte die 47-Jährige als Solistin bei den "Festtage"-Konzerten der Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim in der Philharmonie auftreten. Nun springt die Opernsängerin Aida Garifullina für sie ein.