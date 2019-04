64 Festnahmen bei Jahrestag-Protesten in Nicaragua

Bei Demonstrationen gegen die Regierung sind in Nicaragua nach Oppositionsangaben 64 Menschen festgenommen worden. Ein Jahr nach dem Beginn der ersten Proteste in dem mittelamerikanischen Land waren am Mittwoch (Ortszeit) erneut zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um ein Ende der Repressionen durch die Regierung von Präsident Daniel Ortega zu fordern.