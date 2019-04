Regisseurin Jessica Hausner im Wettbewerb von Cannes

Nachdem zuletzt kein Österreicher am Wettbewerb der Filmfestspiele Cannes teilnehmen konnte, hat heuer Jessica Hausner die Chance: Die 46-jährige Regisseurin ist mit "Little Joe" im Wettbewerb des Festivals vertreten. Das gab am Donnerstag Cannes' künstlerischer Leiter Thierry Fremaux in Paris bekannt. Die Festspiele gehen heuer von 14. bis 25. Mai an der Croisette über die Bühne.