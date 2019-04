Innerafghanisches Treffen im Golfemirat Katar verschoben

Für diese Woche geplante Gespräche über Frieden in Afghanistan im Golfemirat Katar sind auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das bestätigte ein Mitarbeiter des Präsidentenpalastes in Kabul, der namentlich nicht genannt werden wollte, am Donnerstag.