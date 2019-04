New England startet gegen Pittsburgh in NFL-Saison

Super-Bowl-Sieger New England Patriots startet am 8. September mit einem Heimspiel gegen die Pittsburgh Steelers in die neue NFL-Saison. Beide haben die Super Bowl bisher je sechsmal gewonnen - öfter als jedes andere Team. Eröffnet wird die neue Spielzeit bereits drei Tage davor mit dem Traditionsduell der Chicago Bears mit den Green Bay Packers.