Deutsche bei Skiunfall mit Fahrerflucht in Tirol verletzt

Eine 50-jährige Deutsche ist am Mittwoch beim Skifahren am Rettenbachferner in Sölden (Bezirk Imst) verletzt worden. Die Frau wurde von einem Snowboarder angefahren. Beide kamen daraufhin zu Sturz, berichtete die Polizei. Der Snowboarder fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter, ohne seine Identität bekannt zu geben.