Israel plant noch keine Annexion im Westjordanland

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will offenbar vorerst keine Annexion jüdischer Siedlungsgebiete im Westjordanland verkünden. Der israelische UNO-Botschafter Danny Danon sagte am Mittwoch in New York, zunächst solle der mit Spannung erwartete Nahost-Friedensplan der US-Regierung abgewartet werden.