UNO-Sicherheitsrat befasst sich erneut mit Libyen

Im Ringen um eine Aufforderung zu einer Waffenruhe in Libyen hat Deutschland eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates einberufen. Der Sicherheitsrat wird am Donnerstag (21.00 MESZ) in New York hinter verschlossenen Türen zusammenkommen, wie es in einem Schreiben der deutschen Vertretung an die anderen 14 Mitgliedstaaten heißt.