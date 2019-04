Mutter und Tochter von Pkw in Salzburg erfasst

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg ist am Mittwoch eine 36-Jährige und ihre vierjährige Tochter schwer verletzt worden. Laut Polizei wurden die beiden an einer Bushaltestelle vom Auto einer 78-Jährigen erfasst. Warum der Wagen auf den Gehsteig geraten war, war vorerst unklar und Gegenstand von Erhebungen.