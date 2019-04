Mindestens 28 Tote bei Touristenbus-Unglück auf Madeira

Facebook

Im Wiener Außenministerium wusste man am Abend noch nichts von österreichischen Opfern. Mehrere Menschen seien in ein Krankenhaus in der Stadt Funchal gebracht worden, zitierte die Nachrichtenagentur Lusa den Bürgermeister der östlich der Hauptstadt gelegenen Gemeinde Caniço, in der sich der Unfall ereignet hat. Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle über den Bus verloren, der daraufhin eine Böschung hinunter auf ein Haus stürzte.