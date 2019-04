Dominic Thiem in Monte Carlo im Achtelfinale

Dominic Thiem ist in souveräner Manier ins Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Tennisturniers von Monte Carlo eingezogen. Der Niederösterreicher besiegte am Mittwoch in der zweiten Runde den Slowaken Martin Klizan mit 6:1,6:4 und bekommt es nun mit dem Sieger des Duells David Goffin (BEL-16) gegen Dusan Lajovic (SRB) zu tun.