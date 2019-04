Frankfurt hofft gegen Benfica auf "perfektes Spiel"

Adi Hütter sehnt mit Eintracht Frankfurt das "perfekte Spiel" herbei. Im Europa-League-Viertelfinale gegen Benfica Lissabon muss der deutsche Fußball-Bundesligist am Donnerstag (21.00 Uhr) zu Hause ein 2:4 aus dem Hinspiel aufholen. Ob der am Oberschenkel verletzte Martin Hinteregger für die Eintracht spielen kann, blieb auch am Tag vor der Partie unklar.