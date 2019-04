Film "Die Welle" nachgespielt - Schüler abgemahnt

Schüler einer Neuen Mittelschule im Bezirk Neusiedl am See hatten im März des Vorjahres das Experiment aus dem Buch "Die Welle" nachgespielt. Die Bezirkshauptmannschaft hat nun gegen fünf Jugendliche eine Ermahnung ausgesprochen, bestätigte die Behörde am Mittwoch einen Bericht der Tageszeitung "Kurier" (Burgenland-Ausgabe). Gegen die Schüler war zunächst wegen Wiederbetätigung ermittelt worden.