22-jähriger Spanier stürzte in Osttirol in Gletscherspalte

Ein 22-jähriger Spanier ist am Dienstag am Großvenediger in Osttirol in eine Gletscherspalte gestürzt. Wie die Polizei berichtete, war der junge Mann gemeinsam mit seinem Vater und fünf weiteren Bekannten unangeseilt mit den Ski über das spaltenreiche Schlatenkees in Richtung Neue Pragerhütte abgefahren. Die Bergrettung konnte den Spanier schließlich stark unterkühlt bergen.