Indonesien wählt Präsidenten - Amtsinhaber Joko Favorit

In Indonesien hat am Mittwoch die Präsidentenwahl begonnen. In der drittgrößten Demokratie der Welt bemüht sich Staatschef Joko Widodo um eine weitere fünfjährige Amtszeit. Sein Gegenkandidat ist Ex-General Prabowo Subianto. Beide standen sich bereits bei der Wahl 2014 gegenüber. Den Umfragen zufolge gilt der Amtsinhaber als Favorit. Ergebnisse werden noch im Lauf des Mittwochs erwartet.