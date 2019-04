Mehrere Raketen in Tripolis eingeschlagen

In der libyschen Hauptstadt Tripolis sind am Dienstagabend mehrere Raketen eingeschlagen. Mindestens sieben heftige Explosionen erschütterten die Stadt. Aus einem Stadtteil im Süden der Hauptstadt stiegen nach Angaben von Augenzeugen dichte Rauchwolken auf. Ein Regierungsvertreter in Tripolis sprach anschließend von zwei Toten und acht Verletzten.