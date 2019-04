Iranischer Außenminister traf Assad in Damaskus

Der syrische Präsident Bashar al-Assad hat am Dienstag den iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif in Damaskus empfangen. Zarif und Assad verurteilten den "Wirtschaftsterror" der USA und anderer westlicher Staaten gegen jene Länder in der Region, die ihre Sichtweise nicht teilten, teilte das syrische Präsidialamt anschließend mit. Die USA verhängten gegen beide Länder Wirtschaftssanktionen.