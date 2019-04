Glasner-Wechsel zu Wolfsburg "sehr wahrscheinlich"

Laut dem Internetportal "Sportbuzzer" ist es "sehr wahrscheinlich", dass LASK-Trainer Oliver Glasner in diesem Sommer Nachfolger von Bruno Labbadia beim deutschen Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg wird. Es habe "Anfang der Woche den Durchbruch in Sachen neuer Trainer" gegeben, hieß es am Dienstag. Eine offizielle Bestätigung sei in den kommenden Tagen zu erwarten.