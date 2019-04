EU-Parlament stärkt Schutz von Whistleblowern

Das EU-Parlament stärkt den Schutz von Whistleblowern. Die neuen Regeln, die am Dienstag in Straßburg mit 591 Stimmen bei 29 Gegenstimmen und 33 Enthaltungen angenommen wurden und bereits mit den EU-Ministern vereinbart worden waren, legen EU-weite Normen zum Schutz von Informanten fest, die Verstöße gegen das EU-Recht in einer Vielzahl von Bereichen aufdecken.