Laut UNO bereits 60.000 Menschen aus Nicaragua geflohen

Seit Beginn der Unruhen in Nicaragua vor einem Jahr sind nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) etwa 62.000 Menschen aus dem Land in Mittelamerika geflohen. Die meisten, insgesamt 55.000, fanden im Nachbarland Costa Rica Zuflucht, wie eine Sprecherin am Dienstag in Genf sagte.