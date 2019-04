Jahrzehntelang Verwandte missbraucht: Fünf Jahre Haft

Ein 46-jähriger Oberösterreicher, dem vorgeworfen wird, er habe jahrzehntelang Frauen in seiner Familie missbraucht, ist am Dienstag am Landesgericht Wels zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft meldeten Rechtsmittel gegen das Urteil an, es ist somit nicht rechtskräftig.