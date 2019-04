NÖ feiert Jubiläum der Öffnung des Eisernen Vorhangs

Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen begeht das Land Niederösterreich in den kommenden Monaten das 30-jährige Jubiläum der Öffnung des Eisernen Vorhangs. Im Haus der Geschichte in St. Pölten wird ab dem 6. September eine Sonderschau unter dem Titel "Spionage!" gezeigt, weitere Ausstellungen gehen in Horn, Weitra (Bezirk Gmünd) und im tschechischen Brünn über die Bühne.