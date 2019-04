Thielemanns doppelt großer Schubert bei Osterfestspielen

Die "Große C-Dur-Symphonie" D 944 von Franz Schubert gehört zu den Standardwerken der Konzert-Literatur, dementsprechend oft bekommt man sie zu hören. Was die Sächsische Staatskapelle Dresden und ihr Dirigent Christian Thielemann bei den Osterfestspielen Salzburg am Montagabend im Großen Festspielhaus aus diesem Werk aber an Neuem herausgeholt haben, war umwerfend. Ganz großer Schubert.