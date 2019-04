66 Tiere aus Gehege in Tirol gestohlen

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag insgesamt 66 Tiere - unter anderem Zierenten, Pfaue, Cröllwitzer Puten und Zwerghähne - aus einem Gehege am Auweg in Volders in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) gestohlen. Wie die Polizei berichtete, nahmen die Täter nur wertvolle Tiere mit. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.