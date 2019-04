Republikanischer Ex-Gouverneur Weld fordert Trump heraus

US-Präsident Donald Trump bekommt bei seinem Rennen für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus Konkurrenz aus der eigenen Partei. Der frühere Gouverneur des Ostküstenstaats Massachusetts, Bill Weld, kündigte am Montag an, sich um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner zu bewerben. "Amerika hat die Wahl", heißt es in via Twitter veröffentlichten Video. "Ein besseres Amerika beginnt hier."