Vier Menschen in Kanada getötet - Verdächtiger stellte sich

Vier Menschen sind am Montag im Westen Kanadas nach Polizeiangaben mit gezielten Schüssen getötet worden. Die beiden Männer und zwei Frauen seien an drei verschiedenen Orten in Penticton im Bundesstaat British Columbia erschossen worden, berichtete die Polizei nach Angaben des Senders CBC.