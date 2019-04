Tödlicher Feuerwerksunfall in OÖ: Händler vor Gericht

Wegen eines tödlichen Feuerwerksunfalls in der Silvesternacht im Innviertel muss sich am heutigen Dienstag ein 54-Jähriger am Landesgericht Ried wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Der Händler soll dem 17-jährigen Opfer unerlaubterweise sieben Kugelbomben der Kategorie F4 verkauft haben, die nur an Personen mit entsprechendem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft abgegeben werden dürfen.