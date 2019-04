Arsenal nach 1:0-Sieg in Watford auf Rang vier

Arsenal ist in der englischen Premier League nach einem 1:0-Auswärtssieg in Watford am Montag auf den vierten Tabellenplatz vorgestoßen. Pierre-Emerick Aubameyang erzielte in der 10. Minute unter kräftiger Mithilfe von Watford-Torhüter Ben Foster den einzigen Treffer des Spiels. Bei den Hausherren musste Kapitän Troy Deeney nach einem Ellbogencheck eine Minute später mit Rot vom Feld.