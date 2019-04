Großbrand in Pariser Kathedrale Notre Dame

Notre Dame in Paris steht in Flammen, das Dach der weltberühmten Kathedrale ist eingestürzt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpfte am Montagabend verzweifelt gegen das Inferno. Doch die Flammen erreichten Augenzeugen zufolge auch einen der beiden viereckigen Türme, die das jahrhundertealte Wahrzeichen prägen.

© APA (AFP)

"Ich bin traurig, dass ich heute Abend sehen muss, wie dieser Teil von uns allen brennt", sagt Präsident Emmanuel Macron. Das Feuer war am frühen Abend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Fernsehberichten zufolge ging die Polizei von einem Unglück aus. Es liefen gerade Renovierungsarbeiten. Dem Pariser Innenministerium zufolge gab es zunächst keine Berichte über Verletzte.

Die Flammen breiteten sich im Dachstuhl rasant aus und ergriffen früh den Spitzturm mitten auf dem Dachfirst. Er stürzte kurz darauf ein, bald gefolgt vom ganzen Dach. Gewaltige graue Rauchwolken stiegen über Paris in den Himmel und waren kilometerweit zu sehen. In einem weiträumigen Gebiet ging Asche nieder. Die Feuerwehr war mit Wasserschläuchen und Drehleitern im Einsatz. Das Viertel rund um Notre Dame wurde evakuiert. Die Kathedrale liegt auf der Ile de la Cite, einer Insel in der Seine mitten im Zentrum der französischen Hauptstadt.

Man sei sich "nicht sicher", ob die Ausbreitung des Feuers aufgehalten werden könne. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem TV-Sender BFM und anderen Medien am Montagabend auf die Frage, ob die weltberühmte Kathedrale noch zu retten sei. Es seien rund 400 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Zerstörung bedeutet einen dramatischen Verlust für ganz Frankreich. "Es sind viele Kunstwerke darin", sagte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. "Es ist eine echte Tragödie". Die Notre Dame ist ein Meisterwerk der Gotik und zählt zu den am meisten besuchte Touristenattraktionen der französischen Hauptstadt. Sie ist UNESCO-Weltkulturerbe und bekannt unter anderem für ihre gotischen Bögen, steinernen Wasserspeier und bunten Glasfenster. Wegen Renovierungsarbeiten sind weite Teile der Kirche derzeit eingerüstet. Erst vergangene Woche waren Bronzeplastiken aus dem Gebäude geschafft worden.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Macron sagte eine eigentlich für den Abend angekündigte Fernsehansprache zu politischen Themen ab und begab sich zur Notre-Dame. Das Feuer löste auch weit über Frankreich hinaus Entsetzen aus.

Der Vatikan reagierte mit Bestürzung auf das verheerende Feuer in der Kathedrale. "Der Heilige Stuhl hat die Nachricht des entsetzlichen Brandes, der die Kathedrale von Notre-Dame, Symbol der Christenheit in Frankreich und der Welt, verwüstet hat, mit Schock und Trauer aufgenommen", erklärte Papst-Sprecher Alessandro Gisotti am Montagabend. "Wir drücken die Nähe zu den französischen Katholiken und den Einwohnern von Paris aus und sichern den Feuerwehrleuten und denjenigen, die alles tun, um diese dramatische Situation zu bewältigen, unsere Gebete zu."