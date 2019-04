Geschwärzter Mueller-Bericht Donnerstag vorgelegt werden

Am Donnerstag ist es endlich so weit in Washington: Dann wird der mit Hochspannung erwartete Abschlussbericht des US-Sonderermittlers Robert Mueller zur Russland-Affäre veröffentlicht. Dies kündigte das US-Justizministerium am Montag an. Allerdings will Justizminister Bill Barr den Bericht nur in redigierter Form publik machen: Manche Passagen sollen geschwärzt werden.