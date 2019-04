Mindestens 19 Tote bei Unwettern in Pakistan

Bei Überschwemmungen und Stürmen in mehreren Provinzen Pakistans sind mindestens 19 Menschen getötet worden. In der Region Waziristan im Nordwesten des Landes nahe der afghanischen Grenze wurde ein Minibus von den Wasserfluten mitgerissen. Dabei wurden mindestens acht Menschen getötet, sagte der Behördenvertreter Asad Bokhari am Montag.