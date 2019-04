Tankstelle auf A2-Raststation Loipersdorf überfallen

Am frühen Freitagmorgen haben vier maskierte Männer die Tankstelle der Raststation Loipersdorf (Bezirk Oberwart) an der Südautobahn (A2) überfallen. Wie die Polizei heute, Montag, mitteilte, bedrohten die Täter den Angestellten mit Baseballschlägern und einem Messer. Da sich in der Kassa jedoch kein Bargeld befand, belief sich die Beute lediglich auf einige Tabakwaren.