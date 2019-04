Diensthund "Lennox" überführte Salzburger Steuerbetrüger

Ein Salzburger Gastronom steht unter Verdacht, im Zeitraum von 2010 bis 2018 rund eine halbe Million Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Wie Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs am Montag in einer Aussendung bekannt gab, wurden bei einer Razzia der Steuerfahndung Ende März bei dem Mann mehr als 97.000 Euro Bargeld und drei Kilo Gold in Barren und Münzen im Wert von rund 173.000 Euro sichergestellt.