Schwitzender Mountainbiker als Serieneinbrecher entlarvt

Ein verschwitzter Mann mit Mountainbike ist Sonntagfrüh in Wien-Brigittenau als Serieneinbrecher enttarnt worden. Er dürfte eine Hälfte eines Duos gewesen sein, das in der Pasettistraße serienweise Kellerabteile aufgebrochen und ausgeräumt hatte. Wie sich herausstellte, war nach dem Mann schon per internationalem Haftbefehl wegen Eigentumsdelikten gesucht worden.