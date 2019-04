Regierungsbildung in Israel: Erste Beratungen haben begonnen

Vor der Regierungsbildung in Israel hat Staatspräsident Reuven Rivlin am Montag erste Beratungen aufgenommen. Er traf in Jerusalem zunächst Repräsentanten der rechtskonservativen Likud-Partei des Regierungschefs Benjamin Netanyahu. Anschließend waren Gespräche mit Vertretern des oppositionellen Mitte-Bündnisses (Blau-Weiß) von Benny Gantz vorgesehen.