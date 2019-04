Frontalkollision mit drei Toten in Oberösterreich

Ein Frontalzusammenstoß hat in der Nacht auf Montag in Hörsching (Bezirk Linz-Land) drei Todesopfer und vier Verletzte gefordert. Der Wagen eines 54-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen war auf der nassen Wiener Bundesstraße (B1) auf die Gegenseite geraten und mit dem Auto einer 18-jährigen L17-Lenkerin kollidiert, in dem eine fünfköpfige Familie saß, berichtete die Polizei.