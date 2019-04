"Madame X" - Popstar Madonna kündigt neue Musik an

Die "Queen of Pop" meldet sich mit neuer Musik zurück: Sie habe sich entschieden, ihre neue Platte "Madame X" zu nennen, verkündete US-Sängerin Madonna (60) am Sonntag in einem Video auf Instagram. In dem Musik-Clip ist der Popstar in vielen verschiedenen Kostümen zu sehen. Ihre Figur Madame X beschreibt sie als eine Geheimagentin, die durch die Welt reist und ihre Identität ständig verändert.