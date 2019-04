Medien: Verdacht auf Mietwagen-Betrug bei Firma Dexcar

Die Mietwagenfirma Dexcar mit Sitz in Essen steht Medienberichten zufolge unter europaweitem Betrugsverdacht. Das Unternehmen könnte mittels eines Schneeballsystems Zehntausende Autofahrer in mehreren europäischen Ländern geprellt haben, berichteten "Süddeutsche Zeitung" und WDR am Sonntagabend. Das Unternehmen bestreite alle Vorwürfe.