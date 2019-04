Somalias IS-Vizechef bei Luftangriff getötet

In Somalia ist den Sicherheitskräften nach eigenen Angaben ein wichtiger Schlag gegen die radikalislamische IS-Miliz gelungen. Bei einem Luftangriff sei der stellvertretende Chef der IS-Gruppe in der halbautonomen Region Puntland am Sonntag getötet worden, sagte der für die Sicherheit des Gebiets zuständige Minister Abdisamad Mohamed Galan der Nachrichtenagentur Reuters.