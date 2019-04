Psychisch Beeinträchtiger sorgte für Polizei-Großeinsatz

Ein offenbar psychisch beeinträchtigter Mann hat am Sonntag für einen Großeinsatz der Polizei in der Wiener Innenstadt gesorgt. Am Abend wurde der Mann gestellt. Er zog sich laut Exekutive durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Verletzungen an den Armen zu.