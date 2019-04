Keine Veränderung im Endergebnis von AK-Wahl in Stmk

Keine Änderungen im Ergebnis haben die nach Wahlschluss eingelangten Wahlkarten der Arbeiterkammer-Wahl in der Steiermark gebracht. Wie die AK am Sonntag in einer Aussendung mitteilte, blieb die FSG mit Präsident Josef Pesserl unverändert mit 64,4 Prozent (plus 6,7 Prozentpunkte) Wahlsieger. Die Wahlbeteiligung lag bei 35,4 Prozent.