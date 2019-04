Zahl der Toten bei Überschwemmungen im Iran auf 76 gestiegen

Die Zahl der Toten bei den schweren Überschwemmungen im Iran ist auf 76 gestiegen. Das teilten die Behörden am Sonntag mit. Für weite Teile des Landes galten weiterhin Flutwarnungen. Der Iran kämpft seit Mitte März mit heftigen Überschwemmungen. Hunderttausende Menschen mussten in verschiedenen Landesteilen in Sicherheit gebracht werden.