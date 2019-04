20-Jähriger belästigte mehrere Frauen bei Fest in OÖ

Ein 20-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag beim Wiesenfest in Hochburg-Ach (Bezirk Braunau am Inn) mehrere Frauen sexuell belästigt. Der Asylwerber aus Afghanistan soll laut Polizei mindestens sieben Frauen im Intimbereich begrapscht haben. Die Opfer meldeten die Vorfälle, unabhängig voneinander, dem Sicherheitsdienst des Festes. Die Polizei ersucht die Frauen nun, sich zu melden.