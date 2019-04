EU-Parlament: Zwei Mussolini-Familienmitglieder im Rennen

Gleich zwei Familienmitglieder des Diktators Benito Mussolini treten in Italien um einen Sitz im EU-Parlament an. Nachdem der Urenkel des "Duce", Caio Giulio Cesare Mussolini, vor wenigen Tagen seine Kandidatur in den Reihen der Rechtspartei "Brüder Italiens" angekündigt hat, schickt die Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi wieder die EU-Parlamentarierin Alessandra Mussolini ins Rennen.