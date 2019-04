Schick-Club Young Boys Bern wieder Schweizer Meister

Facebook

Bei den Gästen spielte Heinz Lindner im Tor durch, Marco Djuricin fehlte wegen einer Sperre. Basel hat damit 22 Punkte Rückstand und kann in den ausstehenden Partien nur noch 21 Zähler sammeln. Bern ist erst am Sonntag beim FC Zürich im Einsatz und steht bereits sieben Runden vor Schluss als Meister fest. So früh stand in der 2003 eingeführten Super League nur der FC Basel (2016/17) als Champion fest.