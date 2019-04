AlpenVolleys verloren 2. Liga-Semifinale gegen Berlin

Die Hypo Tirol AlpenVolleys haben am Samstag das zweite Spiel der Semifinalserie der deutschen Volleyball-Bundesliga gegen Meister Recycling Volleys Berlin vor 4.583 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 0:3 (-21,-15,-21) verloren. Damit steht es nach zwei von höchstens fünf Partien 1:1. Die erste Partie hatten die Tiroler am Mittwoch in der Innsbrucker Olympiahalle mit 3:1 gewonnen