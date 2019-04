Barcelona mit "B-Elf" nur 0:0 bei Schlusslicht Huesca

Der FC Barcelona ist am Samstag gegen Schlusslicht SD Huesca in der 32. Runde der spanischen Fußball-Liga über ein torloses Remis nicht hinausgekommen. Die Katalanen schonten zahlreiche Stammkräfte wie den angeschlagenen Superstar Lionel Messi oder Luis Suarez und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Atletico Madrid vorerst auf zwölf Punkte aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Die Madrilenen waren in der Folge noch zu Hause gegen Celta Vigo im Einsatz. Barcas voller Fokus ist auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag im Camp Nou gegen Manchester United gerichtet, in das die Spanier mit einem 1:0-Vorsprung gehen.