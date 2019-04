Dortmund nach 2:1 gegen Mainz vorerst wieder an Liga-Spitze

Borussia Dortmund ist zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze der deutschen Bundesliga zurückgekehrt. Der BVB besiegte am Samstag Mainz mit 2:1 (2:0) und liegt damit wieder zwei Punkte vor dem FC Bayern München, der erst am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf antreten muss. Einen Schritt Richtung Champions-League-Startplatz machte Leipzig mit einem mit 2:0 gegen Wolfsburg.