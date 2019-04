Parlament im Jemen kommt nach vier Jahren wieder zusammen

Zum ersten Mal seit Ausbruch des Kriegs im Jemen vor vier Jahren ist das Parlament wieder zusammengekommen. Der international anerkannte Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi forderte die Houthi-Milizen auf, ihre Waffen niederzulegen. "Ist nicht die Zeit gekommen, die Waffen niederzulegen und mit dem Frieden zu beginnen?", sagte Hadi bei der Sitzung in der Stadt Seiyun im Osten des Jemens.

Hadi hält sich normalerweise im Exil in Saudi-Arabien auf, nachdem die vom Iran unterstützten Houthis Jemens Hauptstadt Sanaa und große Teile des Nordens eingenommen hatten. Die Regierung wolle endlich Frieden, sagte Hadi vor dem Parlament. Die Truppen Hadis werden in ihrem Kampf gegen die Houthis von einer Militärallianz arabischer Staaten unter Führung Saudi-Arabiens unterstützt. International gibt es Kritik an den Angriffen der Koalition, weil auch immer wieder Zivilisten durch Luftangriffe getötet werden.

An der ersten Sitzung des Parlaments im Jemen nahmen rund 140 der ursprünglich gewählten 301 Abgeordneten teil. Das Parlament wurde 2003 gewählt, anschließend wurden aufgrund der Lage im Jemen keine Wahlen mehr abgehalten. Die Vereinten Nationen bezeichnen die Situation im Land als die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt.